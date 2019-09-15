Тульская область стабильно вымирает

Тульская область вновь в числе лидеров по вымиранию.



По данным Росстата, по итогам первой половины 2019 года коэффициент естественной убыли населения в регионе составляет 8,3 на 1 тысячу человек. Обгоняют Тульскую область по этому показателю только Псковская (8,3) и Тверская (8,7).

В 2018 году в Тульской области родилось 12 381 человек, умерло — 24 029, убыль составила 11 648 человек. В 2017 году в регионе было зафиксировано 13,6 тыс. рождений и 24,7 тыс. смертей; рождаемость сократилась на 12%, смертность — всего на 3%. За шесть месяцев 2019 года появилось на свет 5 604 человек, умерло – 11 871.

Летом 2017 года в тульском правительстве определили приоритетные направления деятельности по демографическому развитию на период до 2021 года и в качестве ориентира поставили задачу снизить темп убыли населения до 0,2% в год, а также увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 условных рождений.