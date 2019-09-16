Туляки тратят на коммунальные услуги девятую часть семейного дохода

Эксперты выяснили, какую часть семейного бюджета тратят на услуги ЖКХ жители регионов России.



Самую значительную часть бюджета расходуют жители Камчатского края (15%, или 9 750 рублей в месяц), Магаданской области (14%, 8 105 рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (13,5%, 8 098 рублей).

Дешевле всего коммунальные услуги обходятся жителям Дагестана (4,6%, 2 445 рублей), Ингушетии (4,7%, 2 490 рублей) и Хакасии (7,1%, 2 560 рублей).

Тульская область оказалась на 68-м месте из 85-ти: здесь доля расходов семьи составляет 11,6%, или 4 293 рубля. Москва заняла 13-е место (8%, 6 479 рублей), Московская область — 36-е (9,7%, 5 725 рублей).

По сравнению с 2017 годом в 2018-м средний показатель коммунальных расходов вырос на 4% и составил 4 385 рублей (9,6% бюджета семьи). В регионах он колеблется от 4,6 до 15%, приводит данные РИА «Рейтинг».

На долю расходов влияют размер тарифов на услуги ЖКХ, уровень доходов жителей, доля населения, проживающего в квартирах.