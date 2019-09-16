Главе администрации Тулы Евгению Авилову подобрали преемника

Ио главы администрации Тулы назначен министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.



Нынешний глава, который был избран депутатом Тульской городской Думы, сложит полномочия 17 сентября.

До 1 ноября должен состояться конкурс на замещение должности. Ранее СМИ сообщали, что на кресло Авилова, помимо Миляева, могут претендовать первый замглавы администрации Владислав Галкин и замминистра природных ресурсов и экологии Андрей Журавлёв.

Дмитрий Миляев (1975) родился в Киреевске Тульской области. Окончил Тульский государственный педагогический университет (1997) и Московский государственный открытый педагогический университет (2003). Работал замдиректора в лицее №25 (1999—2000), до 2010 года занимал должности юрисконсульта в пищевой отрасли, возглавлял «Тульский комбинат хлебопродуктов», «Тульский хлебокомбинат», хлебозавод «Ширинский». С 2011 года — замминистра сельского хозяйства, с 2014 года — министр.