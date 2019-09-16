Тульская область будет сотрудничать с итальянскими провинциалами

В Тульской области на базе особой экономической зоны «Узловая» могут появиться итальянские предприятия.



Такую возможность обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями делегации итальянской провинции Фрозиноне во главе с её президентом Антонио Помпео. 17 сентября будет подписан договор о сотрудничестве между Тульской областью и Фрозиноне.

Провинция Фрозиноне располагается в регионе Лацио и состоит из 91 коммуны. По данным ассоциации Legambiente, Фрозиноне — один из самых загрязнённых районов Италии.

В августе председатель тульского правительства Валерий Шерин распорядился заключить соглашение об установлении дружественных отношений с властями Фрозиноне, в рамках которого планируется поддерживать международные и внешнеэкономические связи.

Как отметили в правительстве, внешнеторговый оборот между Тульской областью и Италией за три года вырос на 8% и в 2018 году превысил $95 млн, за январь—июль 2019 года составил $42 млн.

Сумма контрактов о поставках продукции между предприятиями Тульской области и Италии за последние три года превышают $180 млн. Экспорт товаров из Тульской области в Италию за январь—июль 2019 года достиг $15 млн. Основные направления экспорта – продукция металлургии, удобрения, крахмалы, технологичная продукция.

«Мы не разделяем инвесторов на российских и зарубежных. Все свои обязательства мы четко выполняем, и я лично это контролирую», — отметил Дюмин.