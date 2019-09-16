В Ясной Поляне покажут спектакль «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с», который может стать претендентом на «Золотую маску»

21 сентября в Ясной Поляне покажут спектакль в поле «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с» режиссёра Семёна Александровского и драматурга Михаила Дурненкова.



Главные роли в нём исполнят актёры петербургского Pop-up театра. Постановку презентовали 5 июля на международном фестивале «Толстой».

Название спектакля — это зашифрованное любовное послание Льва Толстого своей супруге Софье Андреевне «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья». Это начало признания в любви Лев Толстой написал своей Софье Берс мелом на ломберном столе и которое она должна была расшифровать. Эта сцена была воспроизведена Толстым в романе «Анна Каренина» при объяснении Левина и Кити.

В ходе постановки взгляды Льва Толстого на супружество будут сопоставлены с мировоззрением современных мужчин и женщин.

Спектакль начнётся в 14:00 мск на аллее недалеко от любимой скамейки Льва Толстого и будет проходить под открытым небом. Длительность спектакля — 1 час. Постановку оценит и экспертная комиссия театральной премии «Золотая Маска».