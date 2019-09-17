В МГИМО появится памятник Льву Толстому

На территории Московского государственного института международных отношений появится памятник писателю Льву Толстому.



Его торжественно откроют 26 сентября с участием министра культуры РФ Владимира Мединского, спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, зампредседателя Госдумы Петра Толстого, советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

На открытии планируется концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, иммерсивное шоу, мелодекламация. В мероприятии примут участие всемирно известные оперные певцы.

Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия МГИМО и организовано в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области.