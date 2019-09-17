В Узловой железнодорожную станцию освятили перед визитом комиссии из Москвы (видео)

В Тульской области на Узловской железнодорожной станции решили оригинальным способом подготовится к визиту комиссии из Москвы.



Для этого пригласили православного священника, который провёл ритуал.

«Вот и решили нашу проблему закрытого переезда. Перед приездом комиссии из Москвы священник РПЦ освятил железнодорожную станцию. Окропили святой водой всю станцию и для верности радиотехнические датчики РТДС, дабы избежать нечистых сил, которые могут помешать приезду гостей из Москвы», — рассказали работники станции в соцсети.

Узловчане в комментариях шутят, что станцию окропили святой водой не для комиссии, а, напротив, от неё.