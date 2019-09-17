В тульской деревне три года не работают фонари, на которые собирали народные деньги

В деревне Озерки Киреевского района три года не работают фонари, установленные в 2016 году по программе «Народный бюджет».



Жалоба жителей деревни дошла до губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Как пояснил глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, пять светильников планировалось подключить от линии деревни Сергиевское, но позже её передали «Тулаавтодору».

Теперь фонари подключат к ближайшей трансформаторной подстанции, также появятся дополнительно ещё 10 светильников. Работы планируется выполнить до 15 октября.

Такая же проблема возникла и в Киреевске на улице Тесакова. Фонари возле новостроек, введённых в эксплуатацию четыре года назад, обещали подключить в 2018 году. Дюмин поручил довести дело до конца, контролировать процесс будет министр ЖКХ Олег Дючков.