Жители Богородицкого района вынуждены пользоваться мутной водой из-за прогнивших сетей водоснабжения

Жители села Новопокровское Богородицкого района вынуждены пользоваться мутной водой с примесью.



В населённом пункте постоянно происходят порывы на сетях водоснабжения. Они написали обращение губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

В селе проживают около 900 человек. Протяжённость водопроводных сетей составляет 7 км, при этом они сильно изношены. За последнее время удалось заменить лишь 15% водопровода.

Губернатор поручил к февралю 2020 года разработать проектно-сметную документацию и в будущем году найти деньги на замену всей центральной магистрали.

«Таких населённых пунктов с застарелыми проблемами много. Но решать их необходимо, этого ждут люди», — отметил Дюмин.