«Туламашзавод» и ещё 14 тульских предприятий хотят перевести на 4-дневную рабочую неделю

«Туламашзавод», «Полема», «Алексинская бумажно-картонная фабрика» и ещё 13 предприятий Тульской области оказались в числе тех, которые первыми планируют перевести на 4-дневную рабочую неделю.



Об этом стало известно из заявления замминистра экономического развития Пётр Засельский.

По словам Засельского работники на предприятиях «30–40% времени ничего не делают», поэтому необходимо оптимизировать рабочий день. Минтруд намерен протестировать четырёхдневку на 266 предприятиях, которые входят в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Сейчас этот перечень входят 15 предприятий Тульской области: «Туламашзавод», «Новомосковский завод керамических материалов», «Пластик», «Полема», ЗАО «Индустрия сервис», «Тулаэлектропривод», ООО «Аэрозоль Новомосковск», ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Презент упаковка», ООО «Спасское», «Алексинская бумажно-картонная фабрика», АО «ГОТЭК-Центр», «Тулажелдормаш», ООО «Индустриальные системы водоотвода Стандартпарк», ООО «Металлопрокатный завод».

При этом россияне опасаются нововведения, считая, что это приведёт к уменьшению заработной платы и увеличению ежедневной нагрузки.