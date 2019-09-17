Тульских коммунистов хотят лишить мандатов

Тульские СМИ решили внести интригу в прошедшие выборы в областную Думу седьмого созыва.



По мнению ряда изданий, победившие в своих территориальных группах Светлана Белоус и Максим Дронов по какой-либо причине должны отказаться от мандатов в пользу коллег по партии.

«Тульская пресса» в связи с этим даже написала запрос лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, опубликовав и некое обращение жителей в защиту избранных кандидатов. В самом обкоме ни о каких рокировках не сообщают.

Напомним, в состав новой думы прошли 36 депутатов: 24 — по одномандатным избирательным округам, 12 – по единому избирательному округу.

Из них 27 человек представляют партию «Единая Россия», по 2 — КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», по 1 — «Партию роста», «Коммунистов России» и «Партию пенсионеров».