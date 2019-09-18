Мандат победившего на выборах в облдуму тульского коммуниста Дронова отдали калужанину

Победивший на выборах в Тульскую областную Думу седьмого созыва по территориальному округу Максим Дронов не станет депутатом.
Согласно постановлению облизбиркома, Дронова исключили из списка кандидатов в депутаты, допущенного до распределения мандатов. Он набрал наибольшее число голосов (6 599) по округу №2.
Также были исключены Людмила Сапожникова и Татьяна Давыдова, а мандат перешёл Александру Савенкову из Калуги. Ранее он в выборах никогда не участвовал.
30-летний Савенков родился в Курске, проживает в Калужской области, работает в ООО «Промышленное и гражданское строительство».
Второй мандат коммунистов в облдуме должна получить Светлана Белоус, набравшая 5 011 голосов по округу №10.
Напомним, в состав новой думы прошли 36 депутатов: 24 — по одномандатным избирательным округам, 12 – по единому избирательному округу.
Из них 27 человек представляют партию «Единая Россия», по 2 — КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», по 1 — «Партию роста», «Коммунистов России» и «Партию пенсионеров».