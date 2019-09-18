Гребневой и Левиной достались места в Тульской областной Думе

Избирательная комиссия Тульской области на внеочередном заседании утвердила кандидатов от «Единой России», которые получат мандаты в региональном парламенте по списку.



Так, ряд уже прошедших в облдуму по одномандатным округам были исключены из списка кандидатов.

Согласно постановлению избиркома, мандаты перешли Елене Гребневой, Марине Левиной, Александру Ермакову, Александру Ковалёву и Илье Степанову.

Депутатский мандат по списку «Справедливой России» получил Владимир Коптельцев.

Напомним, в состав новой думы прошли 36 депутатов: 24 — по одномандатным избирательным округам, 12 – по единому избирательному округу.

Из них 27 человек представляют партию «Единая Россия», по 2 — КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», по 1 — «Партию роста», «Коммунистов России» и «Партию пенсионеров».