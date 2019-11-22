Туляки не берут кредиты по мелочам

Жители Тульской и Калужской областей реже остальных граждан России обращаются за микрокредитами. На их долю приходится до 1,4% от всех выданных займов.



При этом в прошлом году показатель был ещё меньше — до 0,5%. Такие данные приводятся в статистике микрофинансовой организации SmartCredit.

Лидируют с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург (15% и 5,1% соответственно), в прошлом году эти показатели составляли 14% и 4,5% соответственно.

Уровень просрочки займов в стране варьируется от 12% до 31%. Лидируют в антирейтинге Забайкальский край (31%), Карелия и Адыгея (по 29%), Калмыкия и Псков (по 27%).