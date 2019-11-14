Директор воронежского детдома заставлял подростка работать на своей даче под Тулой

Директор воронежского детдома принуждал к работам несовершеннолетних воспитанников соцучреждения.



Как выяснила прокуратура, в июне 2019 года он избил 14-летнего подростка за то, что тот «неправильно выполнял физические упражнения». Спустя два месяца он заставил троих ребят пилить деревья бензопилой.

Также он дважды привозил 15-летнего подростка на свою дачу в Тульской области, где парень занимался хозяйственными работами.

По результатам прокурорской проверки директор уволен, на него завели уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.