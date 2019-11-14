Праздник красной пыли: тульский завод 7 ноября отравил воздух

Тульская природоохранная прокуратура выявила несоблюдение экологических требований на Косогорском металлургическом заводе.



7 ноября предприятие разгружало сырьё (окатыши железорудные неофлюсованные) без подачи достаточного объёма воды, что привело к образованию облака оранжево-красной пыли. Правда, в народе его до этого окрестили сиреневым туманом.

В адрес генерального директора внесено представление, в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в управление Росприроднадзора.