Новое тульское колесо обозрения поставили на кадастровый учёт

Колесо обозрения, построенное в 2019 году на берегу Упы в Туле, поставили на кадастровый учёт.



Аттракцион состоит из 24 кабин и занимает площадь 734 кв. м, — рассказал эксперт Кадастровой палаты Тульской области Андрей Деревянко.

Посадочная площадка аттракциона оборудована двумя лестницами, перила — поручнями для детей. Также есть пандус и специальная кабинка, где может разместиться инвалидное кресло.

Колесо обозрения имеет высоту 55 метров, отсюда видно исторический центр и другие достопримечательности города.