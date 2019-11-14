Почти треть россиян доплачивают за бесплатное лечение в больнице

Около 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в больнице, выяснили «Известия».



Опрос был проведён по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 9,9% респондентов ответили, что не считают это нарушением своих прав, 16,3% не знают, какие медикаменты должны предоставляться им в больнице бесплатно.

Только 35% опрошенных россиян готовы выяснять в страховой компании, правомерно ли требование оплаты за ту или иную медицинскую помощь со стороны больницы.

Эксперты отмечают, что проблема характерна для учреждений, которые находятся в серьёзной кредиторской задолженности, поскольку низкие тарифы на оплату услуг по ОМС не покрывают расходы стационаров.