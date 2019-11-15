Телеграм-каналы позабыли про Дюмина

О губернаторе Тульской области Алексее Дюмине почти не писали в телеграм-каналах в начале ноября.



Рейтинг упоминаемости глав российских регионов составили фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс».

Дюмин в нём занял 52-е место, с 6 по 12 ноября о нём написали всего 9 раз. При этом неделей ранее он был ещё ниже — на 69-м месте.

Тройку лидеров составили Рамзан Кадыров (Чечня) — 190 упоминаний, Сергей Фургал (Хабаровский край) — 113, Собянин Сергей (Москва) — 102.

Нашлись и те, о ком не писали совсем. Это Станислав Воскресенский (Ивановская область), бывший коллега Дюмина по ФСО Дмитрий Миронов (Ярославская область), Евгений Савченко (Белгородская область) и Сергей Ситников.