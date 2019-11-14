Бывший футболист из Алексина, до смерти забивший бабушку, сядет в колонию строгого режима

Алексинский городской суд вынес приговор в отношении 38-летнего местному жителю за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



23-24 мая 2019 года, мужчина, ранее занимающийся профессиональным футболом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил собственную бабушку.

Он нанёс женщине не менее 8 ударов ногами и руками по голове, и не менее 22 ударов по телу. От полученных травм она скончалась.

Суд признала алексинца виновным и назначил 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.