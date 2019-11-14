В Новомосковске полицейского поймали на взятке

В Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки сотрудником ГИБДД.



Старший инспектор отделения №10 регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Следствие установило, что в период с 1 по 20 декабря 2017 года прямо в отделении через посредников он получил 10 тысяч рублей за содействие в сдаче экзамена на вождение «автоматом».

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ. Также будет дана юридическая оценка действиям взяткодателя и посредников, сообщили в СУ СК.