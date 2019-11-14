Бывший тульский депутат похвалился гигантским двойным яйцом (видео)

14.11.2019 17:29

Экс-депутат Тульской областной Думы, бывший вице-губернатор региона Игорь Зотов похвалился огромным яйцом, которое снесла его курица.

Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

Яйцо весит 170 граммов и имеет размеры 9,4 на 6,5 сантиметров. Оно уже попало в книгу рекордов России как самое крупное.

Бывший тульский депутат похвалился гигантским двойным яйцом (видео)

Бывший депутат перед камерой разбил яйцо, обнаружив, что внутри первой скорлупы находится второе яйцо.

«Впервые такое вижу», — констатировал он.

Ранее Игорь Зотов прославился в СМИ и соцсетях, когда несколько лет назад залез в танк и застрял там, вылезти удалось с трудом.

Бывший тульский депутат похвалился гигантским двойным яйцом (видео)
Бывший тульский депутат похвалился гигантским двойным яйцом (видео)