Бывший тульский депутат похвалился гигантским двойным яйцом (видео)

Экс-депутат Тульской областной Думы, бывший вице-губернатор региона Игорь Зотов похвалился огромным яйцом, которое снесла его курица.



Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

Яйцо весит 170 граммов и имеет размеры 9,4 на 6,5 сантиметров. Оно уже попало в книгу рекордов России как самое крупное.

Бывший депутат перед камерой разбил яйцо, обнаружив, что внутри первой скорлупы находится второе яйцо.

«Впервые такое вижу», — констатировал он.

Ранее Игорь Зотов прославился в СМИ и соцсетях, когда несколько лет назад залез в танк и застрял там, вылезти удалось с трудом.



