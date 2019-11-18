В Кимовске завёлся притворяшка-вор

Россельхознадзор обнаружил нарушения хранения зерна в Кимовском районе.



В ангаре и зерновом складе КФХ Гревцова хранились зерно гороха весом 555 тонн и семена рапса весом 1306 тонн. При этом помещения оказались насекомыми-вредителями.

В сметках были выявлены притворяшка-вор и книжная вошь, что подтверждено заключением карантинной фитосанитарной экспертизы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Глава КФХ Гревцов привлечён к административной ответственности по статье 7.18 КоАП. Выдано предписание об устранении нарушений законодательства.