Белёвскую молочку производили в антисанитарных условиях

Мониторинг системы «Меркурий» выявил нарушения, допущенные молокоперерабатывающим предприятием в Тульской области.



В сентябре управление Россельхознадзора провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Белёвский творог», действующего в посёлке Бобрики.

При проведении анализа обнаружилось, что отсутствует прослеживаемость сухого молока: не обеспечено гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов, не ведутся записи, регистрирующие сведения о партии выработанной готовой продукции с указанием используемого сырья.

Также были выявлены нарушения закона «О ветеринарии» и требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции»: не проводится контроль качества воды, пищевые продукты хранятся вместе с использованной транспортной упаковкой, в помещениях для изготовления продукции присутствуют ржавчина и паутина, на стенах отваливается кафельная плитка, не проводится контроль качества готовой продукции на токсичные элементы, микробиологические показатели и антибиотики.

В ноябре ООО «Белёвский творог» и должностное лицо общества привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки,

хранения и реализации продуктов животноводства), а также по ч. 1 ст. 14.43 (нарушения технического регламента) КоАП РФ в виде наложения административных штрафов. Выдано предписание об устранении нарушений.