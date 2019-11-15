Тулякам предлагают жаловаться на грубость и жадность таксистов

В Тульской области начала работу горячая линия, посвящённая услугам такси и каршеринга.



За первую неделю к специалистам обратились 12 человек. Вопросы касались нарушения срока подачи такси, цен за поездки, отмены заказов, грубости водителей.

По всем этим вопросам, а также другим темам, связанным с перевозками пассажиров и багажа, предлагают обращаться до 25 ноября.

Дозвониться можно в будни с 10:00 до 16:00 мск (перерыв с 12:00 до 13:00 мск) по единому бесплатному номеру 8-800-555-49-43, а также по другим номерам:

в Туле: 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

в Алексине: 8 (902) 846-10-81;

в Новомосковске: 8 (48762) 6-54-70;

в Суворове: 8 (48763) 2-48-96;

в Щёкино: 8 (48751) 5-34-30;

в Ефремове 8 (48741) 6-31-81.