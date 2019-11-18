В Узловой торговали недоброкачественной продукцией

В Узловой в ходе внеплановой проверки в магазине сняли с реализации 74 кг недоброкачественной продукции.



Как сообщили в Роспотребнадзоре, в продовольственном магазине ИП Кузнецовой в квартале 50 лет Октября, 12 была допущена к реализации плодоовощная продукция без информации о производителе, также на молочных продуктах не было надписи об отсутствии заменителя молочного жира.

По результатам проверки возбуждено три административных дела по ст. 14.15, ч. 1 ст. 14.4, ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, 74 кг продукции забраковано и снято с реализации, выдано предписание об устранении нарушений.