В Алексине фирма 10 лет не платит за аренду муниципальной земли под частную автостоянку

В Алексине частная фирма с 2009 года не платит за аренду муниципальной земли под коммерческую автостоянку на улице Дубравная, 29.



Прокурорская проверка показала, что за 10 лет у ООО «Забота» накопился долг на 22,3 млн (!) рублей. Из них задолженность за аренду составляет 986 тыс. рублей, остальное — пени.

Согласно договору, арендатор обязан был вносить арендную плату (всего 53 тысячи рублей в год) ежеквартально. Интересно, что при систематическом невнесении платы арендодатель, коим является городская администрация, мог прекратить право аренды, но за 10 лет этого почему-то сделано не было. Также не предприняты меры, чтобы взыскать долги в судебном порядке.

Претензии чиновники направили арендатору только 9 октября 2019 года, когда уже шла прокурорская проверка. Сейчас в адрес главы администрации Алексина Павла Фёдорова внесено представление, которое находится на рассмотрении.





ООО «Забота» зарегистрировано в 1998 году, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В числе учредителей значатся Алексей Питин, Евгений Блинов, Михаил Сандгартен и Мария Панченко, дочь сенатора от Тульской области Игоря Панченко.