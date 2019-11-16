В поезде под Тулой скончался федеральный политолог

В ночь на 16 ноября в поезде по пути из Тамбова в Москву скончался политолог, директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.



Как сообщает «Рен-ТВ», ему стало плохо под Тулой, машинист поезда вызвал медиков, но спасти 41-летнего мужчину не удалось. По предварительным данным, причина — проблемы с сердцем.

По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет. Сообщается, что пока не удалось выявить признаки, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти.