«Речкой-вонючкой» в Богородицке займётся местный водоканал

Специалисты «Водоканала» в ходе выезда 19 ноября выявят причины утечки канализации на улице Полевая в Богородицке.



Ранее мы писали о зловонной канаве, на которую жалуются жители. Она находится недалеко от остановки общественного транспорта и растекается к жилым домам.

Что касается самой улицы, которая вся в ямах и выбоинах, на её ремонт, как сообщили в администрации Богородицка, денег нет.

В 2020 году с началом проведения капитального ремонта дорог в Богородицке чиновники пообещали отсыпать въезд на перекрёсток с улицей Защитная асфальтным срезом. Мешающиеся жителям ветки деревьев намерены опилить будущей весной.