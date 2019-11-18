«Тулачермет-Сталь» отравляет жителям воздух

Жители Прилеп просят провести проверку нарушений заводом «Тулачермет-Сталь» законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Как отмечают жители, после открытия рядом с их посёлком нового цеха завода регулярно осуществляются выбросы — в воздухе заметны густые клубы дыма, также присутствует едкий запах и постоянно слышен шум от завода (в том числе ночью).

Люди жалуются, что не могут нормально отдыхать дома и стали чаще обращаться за медицинской помощью.

По данным «Тульской прессы», составлены жалобы в адрес министра экологии и природных ресурсов Тульской области Юрия Панфилова и руководителя управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева.