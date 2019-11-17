Ремонт в новомосковской школе №8 опять взвалили на плечи родителей

7 ноября в Новомосковске прошло рабочее совещание по вопросу ремонта школы №8.



Участие в нём приняли председатель комитета по образованию администрации Новомосковска Ирина Ларина, главный специалист комитета по образованию Елена Сафоновой, директор школы Алексей Енин и представители родительского комитета.

Как стало известно по итогам совещания, в 2020 году в школе по программе «Безопасный город» отремонтируют пути эвакуации четвёртого этажа здания, окна заменят уже по «Народному бюджету» — с привлечением средств родителей. Также будет подготовлена проектно-сметная документация на ремонт пола рекреации первого этажа. На 2021-22 гг. в проект бюджета будут включены работы по ремонту санузлов.

Ранее мы рассказывали, что родители учащихся вынуждены делать ремонт своими силами, так как руководство школы говорит об отсутствии средств и помощи со стороны местной администрации в лице главы Алексея Бирюлина. По словам родителей, в школе утверждают, что каждый год пишут заявления в администрацию о помощи, однако глава Алексей Бирюлин даёт отказ.

После того, как вокруг неудовлетворительного состояния одного из классов школы возник широкий общественный резонанс, администрация Новомосковска сообщила о планах провести выездное рабочее совещание для уточнения проведения необходимых работ, чтобы включить их в план на 2020 год.