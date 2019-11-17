Планов индексировать пенсии работающим россиянам у государства нет

Глава Пенсионного фонда России объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам.



Согласно принятым поправкам в бюджет ПФР, доходы фонда в 2019 году увеличатся на 80 млрд рублей — до 8,7 трлн. Траты будут больше, поэтому дефицит ПФР составит 24 млрд рублей.

В проекте закона заложено увеличение расходов на выплату страховой пенсии на 80 млрд рублей, которое обусловлено ростом количества получателей выплат.

Глава ПРФ Антон Дроздов пояснил, что эффект для бюджета вследствие неиндексации составит в следующем году 368 млрд рублей. По его словам, пока планов по возвращению индексации нет. При этом, когда гражданин увольняется с работы, его пенсия вырастает сразу на все прошедшие индексации.

Дроздов согласился с тем, что часть пенсионеров бросает работу для получения повышенной пенсии. Однако, по его словам, таких людей мало, поэтому этот показатель он назвал некритичным, так как основная масса пенсионеров данной категории продолжают трудиться.

На 1 января цифра стабильная — 9,8 млн человек, и она почти не изменяется, заявил руководитель ПФР.