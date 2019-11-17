В центре Тулы после обращения «ТА» починили тротуар (фото)

В центре Тулы на улице Гоголевская заасфальтировали тротуар возле дома №62.



9 ноября мы рассказывали, что участок тротуара здесь разрушен, на въезде с улицы во двор отсутствует асфальт — просто земля. Чиновники, ответственные за благоустройство, за вверенной им территорией не следили.

После обращения городская администрация отреагировала, сейчас разрушенный участок подлатали.







Фото — Николай Курвяков

Ранее чиновники из Пролетарского округа больше года не замечали развалившийся тротуар на улице Ложевая. После нашего обращения дыры оперативно залатали.