В центре Тулы после обращения «ТА» починили тротуар (фото)

В центре Тулы на улице Гоголевская заасфальтировали тротуар возле дома №62.
9 ноября мы рассказывали, что участок тротуара здесь разрушен, на въезде с улицы во двор отсутствует асфальт — просто земля. Чиновники, ответственные за благоустройство, за вверенной им территорией не следили.
После обращения городская администрация отреагировала, сейчас разрушенный участок подлатали.
Ранее чиновники из Пролетарского округа больше года не замечали развалившийся тротуар на улице Ложевая. После нашего обращения дыры оперативно залатали.