Госдума закрепила право братьев и сестёр ходить в одну школу

Госдума приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.



Отмечается, что нововведение внесёт вклад в развитие господдержки семей с детьми, будет способствовать укреплению семей и института многодетности, а также позволит реализовать право детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Ранее зачисление детей в одну школу или детский сад могло быть затруднено, к примеру, если дети были прописаны в разных местах.

«Иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге, образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.