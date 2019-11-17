В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах объясняется изъянами в образовании водителей и пешеходов, ездой за рулём в пьяном виде, использованием телефонов и недостатками в правовом преследовании нарушителей.



Такие причины перечислил спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, в России чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получает травмы в ДТП. Ежегодно в мире в авариях погибает около 1,35 млн человек, привел Тодт данные Всемирной организации здравоохранения. В России только в 2018 году на дорогах произошло более 168 тысяч ДТП, в которых погибло свыше 18 тысяч человек, ещё почти 215 тысяч пострадали.

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование. По его мнению, передавать знания о правилах дорожного движения надо начинать уже в школе. Кроме того, россиянам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок и меньше водить в состоянии алкогольного опьянения, а также не пользоваться телефоном за рулём. Эксперт упомянул и нехватку освещения на дорогах за городом, которая тоже иногда становится причиной аварий.

Кроме того, в России люди иногда не пристёгиваются ремнями безопасности и часто превышают скорость. Что касается пешеходов и велосипедистов, то здесь российским властям необходимо доработать правовое регулирование, добавил эксперт.