Тула подходит для жизни с детьми

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили ежегодный рейтинг ТОП-200.



Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла ниже, чем годом ранее.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моём районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей. В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек.

Лидерами рейтинга 2019 года стали Москва (8), Тюмень (7,9), Мытищи (7,8), Дмитров (7,8) и Реутов (7,8). Тула заняла 25-е место. Для сравнения, соседний Серпухов оказался 50-м, Подольск — 91-м.