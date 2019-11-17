В Тульском центре медицины катастроф и зарплаты оказались катастрофическими

Повышение зарплат специалистов Тульского центра медицины катастроф по факту оказалось их снижением.



Доказательство этого опубликовал в соцсети один из работником скорой помощи. Согласно его квиткам о начислении зарплаты, в июле (до повышения) оклад составлял чуть более 6 тысяч рублей, а зарплата — 30,5 тысяч, а в октябре оклад вырос до 10,5 тысяч рублей, но зарплата уменьшилась до 26,5 тысяч.

«И тут нам с 1 октября 2019 года повысили зарплату. Ну как сказать повысили. Сейчас объясню. Первоначально, когда нас оповестили об этом, то сказали что в среднем ЗП должна подняться от 3 до 5 тысяч рублей. Естественно, какая никакая да прибавка. Ждём мы подстанциями сидим зарплату, и тут нас предупреждают.

Ребят, делают перерасчет, прибавку не обещают. Да и вообще надеемся, что меньше не станет. Прошу заметить, что это нам говорило руководство нашей подстанции. Естественно, нас это огорчило, ведь говорили прибавка же будет. И вот наступает момент расчета уже новой, ПОВЫШЕННОЙ зарплаты. Почему я так придрался, я чуть позже объясню.

Сравниваем 2 месяца — это июль и октябрь. Причина сравнения: оба месяца идентичны по количеству отработанных часов. Работаю я на 1,25 (ставка с четвертью).

1 фотография. Квиток за июль 2019 года (до повышения ЗП). 2 фотография. Квиток за октябрь 2019 года (ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ЗП). Смотрим вместе на строку оклада: Оклад за Июль месяц 6139.00, Оклад за Октябрь месяц 10493.00. И тут вы скажете: Ну что ты возмущаешься, вот же повысили на 4000 рублей.

А теперь переходим к самому интересному: обратите внимание на сумму выдачи, она обведена красным квадратом внизу. Но словами я все равно продублирую: Сумма к выдаче за ИЮЛЬ месяц, ДО ПОВЫШЕНИЯ ЗП 30528,26; СУММА К ВЫДАЧЕ ЗА ОКТЯБРЬ, ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ЗП 26450,48.

ХМ, странно, так вроде повышение должно быть, а тут вообще на 4000 меньше пришло. Вы думаете мне одному так? Ошибаетесь. Большинству сотрудников пришла зарплата меньше, чем раньше. Кому то не доплачивали 4000, кому то 6000, а одному моему знакомому вообще не повезло и не доплатили около 10000, хотя отработал он почти 2 ставки.

Понятное дело, что начали люди ездить и разбираться. И как оказалось они забыли пункт один дописать, мотивируя тем что вас много, а мы одни. Но уточню сразу. Даже когда сидела по одному человека на подстанцию, они умудрялись на 1000 или на 3000 да нагреть.

МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЦИФРЫ, УКАЗАННЫЕ В ПРОЦЕНТАХ. ЭТО НАДБАВКИ. ИХ УРЕЗАЛИ. А ВОТ ОКЛАД ПОДНЯЛИ. НО ЗАРПЛАТА ЕСТЕСТВЕННО НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ.

РАСПИШУ ПОДРОБНО СХЕМУ „ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ“.

1. ПОВЫШАЕМ ОКЛАД.

2. УРЕЗАЕМ НАДБАВКИ.

3. ПОЛУЧАЕМ ОДНУ И ТУ ЖЕ ЗАРПЛАТУ, А В ОТЧЕТАХ УКАЗЫВАЕМ, ЧТО ЗАРПЛАТА ПОДНЯЛАСЬ ЗА СЧЕТ ОКЛАДА ДА И ВООБЩЕ ЭТИМ МЕДИКАМ ВЕЧНО ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ.

Вот вам граждане жители Тулы ответ на вопрос: А что медики жалуются, им вот каждый год зарплату повышают. А теперь вы видите, как повышают. Сразу уточню, что сдаваться мы не собираемся и думаем, как добиться повышения ЗП настоящего, а не фиктивного», — написал он.

По данным Росстата, средняя зарплата тульских врачей составляет более 65 тысяч рублей.