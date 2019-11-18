Новомосковцы по-прежнему много пьют и чаще обращаются к наркологу

В Новомосковске на протяжении долгого времени не меняется количество страдающих алкоголизмом.



Об этом сообщила заместитель главного врача по Новомосковскому филиалу Тульского областного наркологического диспансера №1 Елена Корнева.

«К сожалению, количество пациентов у нас на протяжении долгого времени практически не меняется. То есть проблема алкоголизма в Новомосковске сохраняется на одном уровне. Единственное, что я могу отметить, люди стали более грамотными, знают о наркологической помощи, и поэтому обращаемость к наркологу достаточно высокая», — приводит её слова «Новомосковская правда».

В основном новомосковцы пьют магазинную продукцию, асоциальные люди — спирт и суррогаты. Из-за потребления алкоголя в больших дозировках формируются хронические заболевания (панкреатит, гепатит, нарушения мозговой деятельности, периферической нервной системы, движения), а также осложнения (энцефалопатия, формирующееся слабоумие).