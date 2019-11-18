Роскошь и аристократизм: дети Груздева заполучили элитные квартиры на несколько миллиардов рублей

21-летний сын бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева Леонид в июне 2019 года стал владельцем двух квартир в элитном жилом комплексе «Дворянское гнездо».



«Дворянское гнездо» расположено в столичном Большом Левшинском переулке. Обе квартиры площадью 252,3 и 252,1 кв. м стоят примерно полмиллиарда рублей каждая, пишет издание «Метла».

«Это настоящий пример роскоши и аристократизма в строительстве. В архитектурном проекте задействован классический стиль, совмещенный с элементами итальянского дизайна и оформления интерьеров. Стены бассейна в комплексе украшены панно из итальянской мозаики. Фасад дома выполнен из дорогих материалов – натурального камня, мрамора, отделочного камня. Дом выглядит аккуратно и роскошно, к нему примыкает внутренний двор с выполненным ландшафтным дизайном. Во дворе высажен дикий виноград, закрывающий территорию от посторонних глаз. На внутренней территории ЖК проводятся камерные вечера и концерты живой музыки», — сказано в презентации риэлторов.

Жильё Леониду, согласно имеющейся у «Метлы» выписке из Росреестра, досталось от родного брата Григория, а ему перешло от семейного ЧОП «Альфа-Вымпел». На эту организацию Груздев-старший и оформлял недвижимость во время своего губернаторства. Не исключено, что для того, чтобы избежать декларирования, отмечает «Метла».

Григорий тоже недавно стал обладателем дорогой квартиры в московском ЖК «Сытинский» на пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы. 126 кв. м в этом клубном доме стоят около 250 млн рублей. Недвижимость ему этим летом досталась от родной сестры Марии.

У Леонида Груздева есть и ещё одна большая (435 кв. м) квартира стоимостью около миллиарда рублей — в ЖК Crystal House по соседству с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Ранее у самого Владимира Груздева нашли пентхаус в элитном жилом доме «Арбат Тауэр», верхние этажи которого занимает элита — чиновники, депутаты, миллиардеры. Также СМИ сообщали, что супруга экс-губернатора Ольга Груздева выставляла на продажу элитные апартаменты за 2 млрд рублей в Гранатном переулке Москвы. Сам Владимир Груздев также продал 1229-метровую пятиэтажную квартиру в ЖК Crystal House в Коробейниковом переулке. Чиновник владел этими апартаментами в течение почти четырёх лет с 12 сентября 2007 года. Как писали СМИ, в Росреестре указано, что за два месяца до того, как Груздев стал губернатором, собственник недвижимости изменился на офшор Korellitos Investments Limited. В 2018 году обнаружилось, что эту квартиру приобрёл за 2 млрд рублей глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В 2019 году Владимир Груздев занял 149-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. По сравнению с 2018 годом, он потерял $50 млн и опустился на 15 позиций. За пять лет он потерял 600 млн рублей – в 2017 году состояние Груздева оценивалось в 1,3 млрд рублей.

Владимир Груздев занимал пост губернатора Тульской области с 2011 по 2016 годы. Пик благосостояния Груздева пришёлся на 2015 год — тогда он владел $1200 млн (68-е место в списке Forbes).