Остановку перенесли, но стало только хуже: туляки коллективно жалуются Дюмину

Жители Тулы написали коллективное обращение к губернатору Алексею Дюмину с просьбой решить проблемы с обустройством остановки в микрорайоне Красный Перекоп.



В начале октября мы публиковали жалобу жителей, которые рассказывали, что в период ремонтных работ вынуждены были ждать транспорта у обочины на бездорожье.

После установки заборов остановку маршрутки №55 перенесли, но в крайне неудобное для пассажиров место — далеко от трамвайной остановки. При этом новую остановку забыли оборудовать остановочным павильоном, осветить и заасфальтировать, к ней нужно идти по грязи и камням, а вечером — в темноте.

Помимо этого, у жителей есть много претензий относительно работы общественного транспорта. Они составили коллективное обращение к главе региона и начали сбор подписей. В ближайшее время они будут переданы в приёмную губернатора. Также туляки написали открытое обращение к губернатору и в администрацию Тулы. Приводим текст письма.

«Уважаемый Алексей Геннадьевич! Обращаются к Вам жители Красного Перекопа с просьбой обратить внимание на ненормальное устройство движения общественного транспорта. Последней каплей стал перенос остановки 55-й маршрутки. Люди теперь вынуждены метаться между нею и остановкой трамвая, ходить либо по бездорожью, либо выходить на проезжую часть. В дожди обычно там грязь, а в темное время данный участок не освещен. Раньше маршрутка заезжала в придорожный карман и не мешала движению. Теперь на старой остановке — заборы.

На новом месте также перекрёсток с Чапаевским переулком, во время сбора подписей люди жаловались, что невозможно выехать из этого переулка, когда стоит маршрутка. То есть здесь вообще заезда для маршрутки нет, и движение по Кауля встает при остановке маршрутки, так как дорога узкая. Вдобавок дорога идёт под уклон, и как избежать ДТП зимой, когда дорожное полотно будет покрываться наледью? Просим Вас как можно раньше распорядиться убрать забор и оборудовать остановку на прежнем месте, где уже есть отсыпанная площадка для заезда маршрутки.

Но проблемы не исчерпываются этим. Во-первых, обращаем Ваше внимание на то, что 55 маршрутку приходится очень долго ждать, по 30-60 минут, особенно после 19 часов уехать невозможно. Создается впечатление, что сокращается количество машин, при этом об удобстве жителей никто не думает. А 55 маршрут — единственная связь Красного Перекопа с Советским районом. Существующий график его движения не устраивает жителей.

Во-вторых, кроме трамваев 12, 13, лайна 55 и частично 59, вообще ничего нет. Сейчас московская фирма разрабатывает новую концепцию маршрутов. Просим обратить ее внимание на район Перекопа. В связи с расширением Восточного обвода можно пустить некоторые автобусные маршруты с проспекта Ленина через Перекоп. Хорошо бы восстановить движение трамвая №5, который когда-то связывал Мясново и Зеленстрой.

В-третьих, маршрутка по идее должна дублировать трамвайное движение, а не делать крюк: рельсы идут по Михеева, а маршрутка — по Кауля и Тимирязева. Остановки так же должны быть едиными для всех видов транспорта. Для этого просим Вас дать указание закончить укладку плиткой путей от Перекопского кольца до Михеева и разрешить движение общественного транспорта по рельсам, тем более, что пока это только 55 маршрутка. То есть сделать так, чтобы у маршрутки был одинаковый маршрут с трамваем.

В-четвертых, нужна ещё одна остановка на Михеева. Одно дело, когда там был пустырь. И совсем другое — большой жилой комплекс Оружейная Слобода. Плюс магазины, офисы, торгово-промышленная палата... Ул. Михеева буквально заставлена личными авто — это как раз следствие отсутствия здесь нормального трафика общественного транспорта (которого просто не хватает). И вообще нет его остановки. Нужно организовать остановку с пешеходным переходом примерно у д. 8 по Михеева. То есть посередине между Красным перекопом и Тимирязева.

И последнее. Во время сбора подписей выяснилась ещё одна проблема. Люди, ставящие подписи, просят о пешеходном переходе на ул. Тимирязева, к остановке, которая находится у кладбищенской стены. Мертвым эта остановка не нужна, а вот живые рискуют стать мёртвыми, перебегая оживленную дорогу без перехода. Нужен либо пешеходный переход, либо (если сделают ещё одну остановку на середине ул. Михеева) можно передвинуть эту остановку к перекрестку с Тимирязевским проездом, к светофору. Просим Вас по максимуму выполнить наши просьбы», — говорится в обращении.