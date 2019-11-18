Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в России составляет 79 тысяч рублей, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.



«Зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели, при отсутствии отраслевой оплаты труда. Этот тренд был взят c середины 2000-х годов, сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе», — пояснила она.

В стране средний показатель зарплаты у врача 79 тысяч рублей, с 2014 года мы пытаемся рекомендовать правильную структуру заработной платы, потому что гарантированная часть, то есть оклад не должен быть менее 55%.

По её словам, сейчас есть поручение президента о том, чтобы Минтруд внёс изменения в трудовой кодекс и передал Минздраву полномочия правительства определять необходимость создания отраслевых систем.

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.

Весной СМИ писали, что, несмотря на майский указ президента РФ Владимира Путина, треть российских врачей получает зарплату ниже средней.