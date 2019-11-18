Четырёх тульских росгвардейцев уволили за бездействие при погроме в кафе

Четырёх сотрудников Росгвардии уволили из-за бездействия при погроме в тульском кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной.



Дебош устроил один из посетителей в начале ноября. Мужчина, будучи пьян, прыгал по столам и бил окружающих. Посетители вызвали полицию, однако прибывшие сотрудники Росгвардии не решались остановить дебошира.

Как сообщили в областном управление Росгвардии, сотрудники уволены из-за грубого нарушения служебной дисциплины. Их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее на мужчину, устроившего погром в кафе, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Это оказался 29-летний безработный из Подмосковья. Также по факту бездействия росгвардейцев проводит проверку Следственный комитет.