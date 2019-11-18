Бастрыкин поручил разобраться с отказом тульского минздрава закупать лекарство для неизлечимо больной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему с закупкой лекарств для неизлечимо больной в Тульской области.



20-летняя девушка из Богородицка имеет генетическое заболевание. Схему лечения ей назначили в Москве в НИИ пульмонологии. Однако по мнению минздрава Тульской области закупать необходимый препарат на бюджетные деньги — бесполезная трата средств.

Бастрыкин поручил региональному управлению Следственного комитета досконально проверить нарушение прав девушки и принять меры в рамках компетенции.