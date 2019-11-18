В Алексине ферму, где гибнет скот, проверяют полиция и прокуратура

В алексинской деревне Большое Шелепино гибнет скот. По словам местных жителей, это происходит из-за безответственности главы местного крестьянско-фермерского хозяйства.



Как сообщают алексинцы, некоторые животные круглосуточно стоят привязанными на одном месте, другие, напротив, сами разбредаются по округе. Животных не кормят и не поят в достаточном количестве. Ежегодно у женщины-фермера погибают минимум по две коровы, их просто закапывают в траншее.

Как рассказывает сама владелица хозяйства, которая работает уже семь лет, у неё на содержании находится 11 животных, а мёртвая корова, которую жители нашли в овраге, погибла от пневмонии.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Алексинский проводят проверку по факту сообщений о гибели животных на ферме.

Природоохранная прокуратура в свою очередь уже выявила нарушения условий содержания скота. Сейчас сотрудники ветеринарной службы обеззаразили траншею, через две недели будут готовы результаты взятых специалистами проб, тогда решится вопрос о привлечении фермера к ответственности.