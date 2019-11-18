Правозащитники: в Тульской области закон о митингах противоречит Конституции

В 44 регионах России, включая Тульскую область, действует прямой запрет на митинги, шествия, демонстрации и собрания, право на которые закреплено российской Конституцией.



Об этом сообщили правозащитники движения «Апология протеста». Как отмечают они, большинство из этих регионов установили «антимитинговую зону» вокруг зданий госорганов на 5-250 метров.

В 15 регионах установлен запрет митингов на территориях, «непосредственно прилегающих к зданиям» государственных и муниципальных органов власти.

Напомним, в Тульской области действует запрет для оппозиции и граждан на проведение митингов на площади Ленина. При этом здесь неоднократно проводились организованные властями митинги, например, в поддержку присоединения Крыма, другим же на этапе согласования массовых мероприятий на площади Ленина сразу же предлагали «специально отведенные места» на окраине города — у входа в Баташёвский парк или у ТЦ «Пенаты».

1 ноября 2019 года Конституционный суд установил, что власти субъектов федерации не вправе устанавливать запрет на митинги около органов государственной и муниципальной власти.

«Апология протеста» обратилась в региональные парламенты и к региональным прокурорам с просьбой исключить антиконституционные запреты из местных законов о митингах.