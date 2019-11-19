В Узловой при пожаре погибла женщина с 3-летним ребёнком, следователи проводят проверку

В Тульской области проводится проверка по факту смерти женщины и её 3-летнего ребёнка в Узловой.



Происшествие случилось 15 ноября в многоквартирном доме на улице Беклемищева. Остальные жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться.

Для установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. Также организована процессуальная проверка в отношении сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщили в СУ СК по Тульской области.