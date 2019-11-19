С начала года в России выявили больше 3 тысяч коррупционных преступлений, совершённых чиновниками

За восемь месяцев 2019 года в России было выявлено более 18 тысяч коррупционных преступлений, рассказал изданию «Полиция сегодня» замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.



Общий ущерб по уголовным делам данной категории составил порядка 102 млрд рублей. Количество выявленных коррупционных преступлений с начала года увеличилось на 4,7%, а к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тысяч человек.

С начала года было выявлено более 3 тысяч коррупционных преступлений, совершённых чиновниками. Изъято имущество и деньги на 1,5 млрд рублей.

В 2018 году средний размер взятки в России превысил 600 тысяч рублей. В «Индексе восприятия коррупции» Россия опустилась на несколько позиций и заняла 138-е место из 180-ти, оказавшись рядом с Ираном, Гвинеей и Мексикой.