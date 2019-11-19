На фермерское хозяйство в Алексине наложен карантин

Министерство сельского хозяйства Тульской области наложило карантин на крестьянско-фермерское хозяйство Потехошкина К. В. в алексинской деревне Большое Шелепино.



Напомним, на ферме местные жители обнаружили более десятка коров и лошадей в истощённом состоянии. Некоторых животных на долгое время оставляли привязанными на одном месте, другие, напротив, разгуливали без надзора и забредали на соседние участки.

Кроме того, по словам жителей деревни, на ферме ежегодно гибли коровы, которых закапывали в траншее. А на днях алексинцы обнаружили труп коровы в соседнем овраге.

18 ноября на место выезжали сотрудники МВД, прокуратуры и областного минсельхоза. Были проведена дезинфекция территории.

С 19 ноября на КФХ наложен карантин сроком на 30 дней. Будут проведены диагностические исследования скота. Затем собственник планирует реализовать животных.

Отметим, что жители жаловались на ненадлежащее содержание животных на ферме ещё год назад, но тогда ни администрация Алексина, ни областной минсельхоз нарушений не нашли.



