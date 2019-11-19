Тульское «Яблоко» потребовало от облдумы привести закон о митингах в соответствие с Конституцией

Председатель тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов потребовал от областной Думы привести местное законодательство о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в соответствие с российской Конституцией.



1 ноября 2019 года Конституционный суд РФ принял постановление по делу о проверке закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми».

В своём постановлении Конституционный суд признал не соответствующим основному закону страны запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, расположенных в радиусе 50 метров от входа в здания, занимаемые органами государственной власти Республики Коми и органами местного самоуправления.

Отдельно КС РФ отметил, что изменения необходимо внести не только в Закон Республики Коми, но и в законы других субъектов РФ, содержащих аналогичные положения.

Ранее мы писали, что правозащитники движения «Апология протеста» выявили, что в 44 регионах России, включая Тульскую область, действует прямой запрет на митинги, шествия, демонстрации и собрания, право на которые закреплено российской Конституцией.

В законе Тульской области №1870-ЗТО «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тульской области» содержится норма о запрете проведения публичных мероприятий на территориях, расположенных менее, чем в 100 метрах от зданий, где расположены органы государственной власти. Из-за этого запрета не допускается проведение публичных мероприятий, например, на площади Ленина в Туле.

Таким образом всем, кто подаёт уведомление о проведении на площади Ленина массовых мероприятий, априори их не согласовывают, предлагая «специально отведенные места» на окраине города — у входа в Баташёвский парк или у ТЦ «Пенаты».

В силу статьи 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» признание не соответствующими Конституции РФ отдельных положений нормативного акта субъекта Российской Федерации является основанием для отмены или изменения органами государственной власти других субъектов Российской Федерации положений принятых ими нормативных актов, содержащих такие же нормы.