Госдума приняла во втором чтении закон о гражданах-иноагентах

Госдума приняла во втором чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.



Инициатива призвана стать зеркальным ответом в том числе на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в США, подчеркивали ранее в парламенте РФ.

Предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) также физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах «в порядке, установленном Минюстом России», гласит законопроект.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц — иностранных агентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России. Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Согласно документу, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете.

Новые нормы позволяют блокировать интернет-ресурс иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении.

В целом под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, зарубежные структуры без образования юридического лица, а также физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Таким образом, новации не затронут российские СМИ.

Всего ко второму чтению поступило 10 поправок, их авторами выступили руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов и глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В поправках прописано, что «лицо, признанное иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, будет обязано учредить российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года». Данное требование должны будут выполнить те, кто уже находится в реестре Минюста.

Левин отдельно уточнил, что репосты материалов СМИ-иноагентов не будут основанием для признания частных лиц иноагентами, поскольку обязательным условием для их включения в реестр является финансирование со стороны таких организаций. Он также заверил, что указанные законодательные меры не будут использоваться против оппонентов действующей власти. Депутат предупредил, что физические лица, признанные иностранными агентами, должны будут отчитываться перед Минюстом РФ о получении финансовых средств из-за рубежа.

При этом депутат высказал мнение, что ведомство при принятии решений о признании гражданина иноагентом должно будет подтверждать наличие связи между получением денег из-за рубежа и распространением им информации СМИ-иноагента.